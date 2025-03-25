Ünlü Sanatçı Ercan Saatçi'den Gözaltı Sonrası İlk Mesaj… Herkesin Beklediği Haberi Duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan sanatçı Ercan Saatçi, konuştu.

'DİMDİK AYAKTAYIM'

Sosyal medya hesabı Instagram hesabından bir açıklama yapan Ercan Saatçi, kendisine destek verenlere teşekkür ederek şöyle seslendi: Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizle buluşmak dileğiyle.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü okurken TRT Eurovision finallerine katılan Ercan Saatçi, aynı yıl İTÜ kampüslerinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasını "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı.

1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması'nda Özdemir Erdoğan birinci olurken Saatçi üçüncü oldu. Aynı yarışmanın dönüşünde İzel-Çelik-Ercan grubu kuruldu.

1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu ve bu grupla 2 albüm yaptı. Çelik Erişçi'nin 1992'de gruptan ayrılmasıyla 1993 yılında İzel-Ercan olarak "İşte Yeniden" albümünü yaptı. Bugüne dek 600'e yakın şarkı sözü 400'ü aşkın beste ve düzenleme yaptı. Ercan Saatçi Doğan Müzik Company (DMC) den ayrılarak Rec by Saatchi adında kendi şirketini kurdu.

Kaynak: Haber Merkezi