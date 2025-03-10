Demet Akalın'ı Yıkan Ölüm

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, büyük teyzesi Sabahat Birsin'in ölüm haberiyle yıkıldı. Teyzesinin kaybını sosyal medyadan duyuran Akalın, "Büyük teyzem Sabahat Birsin, sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına gitti" dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Demet Akalın'ı Yıkan Ölüm

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, büyük teyzesi Sabahat Birsin’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşadığı acı kaybın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük teyzem Sabahat Birsin, sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına gitti. Kardeşinin yanına nur içinde yatsın" diye yazdı.

Demet Akalın'ı Yıkan Ölüm - Resim : 1

Aile üyelerine bağlılığı ile bilinen Demet Akalın, sık sık Gölcük’e giderek ailesini ziyaret ediyordu.

Akalın, 5 yıl önce de Gölcük’te ikamet eden bir diğer teyzesini de kaybetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Demet Akalın
Son Güncelleme:
Kabartma Tozu Hamur İşinden Çok Daha Fazlası! Evi, Kıyafetleri ve Halıları Resmen Baştan Aşağı Yeniliyor Kabartma Tozu Hamur İşinden Çok Daha Fazlası! Evi ve Kıyafetleri Resmen Baştan Aşağı Yeniliyor
Gülben Ergen ve Demet Akalın Arasında Gerginlik! Takibi Bıraktı Gülben Ergen ve Demet Akalın Arasında Kriz!
Eurovision'da Ülkemize Üçüncülüğü Getirmişti... Şebnem Paker’in 28 Yıl Sonraki Hali Herkesi Şaşırttı 28 Yıl Sonraki Hali Herkesi Şaşırttı
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir