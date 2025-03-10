Demet Akalın'ı Yıkan Ölüm

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, büyük teyzesi Sabahat Birsin’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşadığı acı kaybın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük teyzem Sabahat Birsin, sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına gitti. Kardeşinin yanına nur içinde yatsın" diye yazdı.

Aile üyelerine bağlılığı ile bilinen Demet Akalın, sık sık Gölcük’e giderek ailesini ziyaret ediyordu.

Akalın, 5 yıl önce de Gölcük’te ikamet eden bir diğer teyzesini de kaybetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi