Ünlü Oyuncu İkinci Kez Baba Oldu

Merhamet, Zoraki Misafir, Emanet, Abimm ve Vay Arkadaş gibi rol aldığı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ikinci kez baba olma heyecanı yaşadı. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Muro' karakteri ile hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, ikinci çocuğunu kucağına aldı.

2022 yılında Tuba Kalçık ile dünyaevine giren Üstündağ'ın müjdeli haberini, oyuncu arkadaşı Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu.

Üstündağ'ın Ecem Özkaya ile evliliğinden Ahmet Kaan Üstündağ adında bir oğlu daha var.