Ünlülerden Sandık Başında İmamoğlu Nöbeti, Tek Tek Oy Verdiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü isimler CHP’nin ön seçimine destek olmak için sandık başına gitti. İşte sandığa giderek Ekrem İmamoğlu’na oy veren isimler…

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Ünlülerden Sandık Başında İmamoğlu Nöbeti, Tek Tek Oy Verdiler

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlattığı ön seçim sabah saatlerinden itibaren başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sandıklardaki yoğunluk artarken ünlü isimler de oy kullanmaya gitti.

Ünlülerden Sandık Başında İmamoğlu Nöbeti, Tek Tek Oy Verdiler - Resim : 1

KİMLER OY VERDİ?

Seren Serengil, Hatice, Can Bonomo, Öykü Karayel, Danla Bilic, Ceylan Ertem, Ayşecan Tatari, Yasemin Yürük, Müjde Uzman, Melis Işıten, Hazal Kaya, Aslı İnandık, Şebnem Bozokul, Sertap Erener sandık başına giderek oy kullandıkları anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlülerden Sandık Başında İmamoğlu Nöbeti, Tek Tek Oy Verdiler - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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