Sevim Emre'den Dikkat Çeken 'Filiz Akın' Yorumu

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Filiz Akın, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akın’ın vasiyeti üzerine, herhangi bir tören düzenlenmeden sessizce toprağa verildi.

Filiz Akın’ın, eşi MİT eski müsteşarı ve diplomat Sönmez Köksal’a, vefat ettiğinde törensiz bir şekilde defnedilmek istediğini vasiyet ettiği öğrenildi. Ayrıca, hayattayken mezarını yaptırdığı da ortaya çıktı.

"EN GÜZELİNİ YAPMIŞ"

Sanat dünyasından birçok isim Akın’ın sessiz vedasını konuşurken, arabesk müziğin önemli isimlerinden Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre de konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Emre, “En güzelini yapmış. Çünkü maalesef cenazelerde bazı kişiler, oradaki acıyı paylaşmak yerine sanatçılarla selfie çekmek istiyor. Edep diyorum, başka bir şey demiyorum” ifadelerini kullandı.