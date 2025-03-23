Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklamasına Ünlüler de Sessiz Kalmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında kararlar açıklanmaya başladı.

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına siyasi isimlerden tepkiler gelmeye devam ederken, ünlü isimlerde sessiz kalmadı.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına gelen tepkiler şöyle:

Sunucu Oğuzhan Uğur: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

Atilla Taş: Mahkeme milletin uyumasını bekliyor sanırım, kararını öyle verecek belli ki. Ve tutuklandı.

Mahkeme milletin uyumasını bekliyor sanırım, kararını öyle verecek belli ki. — Atilla Taş (@AtillaTasNet) March 23, 2025

Komedyen Özgür Turhan: Değerli sanatçılar korkmayın. Hükümetin tövbe kapısı açıktır. Daha sonra yine dönebilirsiniz. Bugün gençlerin yanında olma vaktidir. #YaHepBeraberYaHiçBirimiz

Değerli sanatçılar korkmayın. Hükümetin tövbe kapısı açıktır. Daha sonra yine dönebilirsiniz. Bugün gençlerin yanında olma vaktidir. #YaHepBeraberYaHiçBirimiz — Özgür Turhan (@ozgurturhan38) March 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi