İrfan Can Kahveci'nin Eşinden 'İmamoğlu' Paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı. İfade işlemleri süren İmamoğlu için neredeyse her ilde eylemler devam ederken, ünlü isimlerden de paylaşımlar geliyor.

Son paylaşım Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den geldi.

Kahveci'nin paylaşımı şöyle:

"Diyorlar ki: 'İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna emin misin?' Ben onu bilemem. İşi bu olan insanlar var. Yargılama yapılır, suçluysa tespit edilir, cezasını alır.

Ama diyorum ki: 'Sen adil yargılanacağına emin misin?'

Üzerine ekliyorum: 'Sence senin sorun mu ülke için daha önemli yoksa benimki mi?'

Herkes bu iki soruyu kendine sorsun. Dünden beri kaç kez yazdım bilmiyorum. Konu Ekrem İmamoğlu suçlu mu suçsuz mu konusu değil, konu hukukun bağımsızlığı ve üstünlüğünün sağlanması ve korunması. Ekrem İmamoğlu'nu savunmak avukatlarının işi. Hukukun üstünlüğünü savunmak hepimizin işi."