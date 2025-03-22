Zeynep Bastık'tan Polis Müdahalesine İsyan, ODTÜ'ye Destek

19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yönelik "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltına alındı.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaşananları protesto etmek amacıyla eylemler düzenlemeye başladı. Protestolar kısa sürede diğer üniversitelere de yayıldı. Polisin eylemciler üzerindeki sert müdahalesi büyük tepki topladı.

ODTÜ'DE BİBER GAZI İLE MÜDAHALE

Ankara'da ODTÜ öğrencilerinin gerçekleştirdiği protestoya polis biber gazı ile müdahale etti. CHP milletvekilleri Gülcan Kış, Orhan Sümer, İlhami Aygun, Ali Mahir Başarır ve Kayıhan Pala, öğrencilere destek vermek için ODTÜ'ye giderek olaylara müdahale ettiler. Müdahale sırasında birçok öğrenci biber gazından etkilenirken, olay anına dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

ZEYNEP BASTIK'TAN TEPKİ

Sanatçı Zeynep Bastık, protestolara katılan öğrencilerin sıkıştığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak sert bir tepki gösterdi. Bastık, "Gençler gördükleri ve yaşadıkları hukuksuzluğa karşı ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü ve seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var, hâlâ hepimiz için" ifadelerini kullandı.