İsrail Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor, En Az 5 Ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Gece boyunca süren saldırılarda Gazze’de bir evin bombalanması neticesinde en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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İsrail Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor, En Az 5 Ölü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail Hava Kuvvetleri’nin Gazze’de bir evi bombalarken, saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Filistin Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem şehrinde bulunan Mukata'a mahallesi sakinlerine de evlerini boşaltmaları için süre tanıdı.

İsrail güçleri, ayrıca Nablus kentinde ve Nablus'un doğusundaki Balata mülteci kampına gerçekleştirdikleri baskınlarla çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu Gazze’nin merkezinde yer alan Neseriat mülteci kampının kuzeyinde kalan bölgeleri de bombaladı.

Filistin Enformasyon Merkezi’nin geçtiği bir başka bilgiye göre ise İsrail ordusuna ait bir helikopter de Gazze’nin doğusunu yaylım ateşine tuttu. Son iki saldırıda şu ana dek her hangi bir can kaybı haberi geçilmedi.

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Kaynak: ANKA

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