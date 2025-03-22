Trump 'Savaş' Planını Açıkladı! ABD En Ölümcül Silahı Üretiyor

20 Ocak'ta göreve başladığı günden beri art arda birçok radikal değişikliğe giden ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği törende, ülkesinin 6’ncı nesil savaş uçaklarına geçiş planını ilk kez açıkladı. Trump, “Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6’ncı nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, bu ismi generaller seçti” diye konuştu.

'BİRKAÇ YIL İÇİNDE HAVADA OLACAK'

Uçağı Boeing firmasının üreteceğini bildiren ABD Başkanı, “F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak” dedi.

F-47'nin birçok yeni teknolojiyle uçacağını kaydeden Trump, “Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor” ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA