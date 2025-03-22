Yıllardır Birinciliği Kimseye Kaptırmıyor... Finlandiya'nın Mutluluk Sırrı Ne?

Tampere Üniversitesi Doktora Araştırmacısı Aytuna Yamaç, Finlandiya'nın sekiz yıl üst üste Dünya Mutluluk Raporu'nda birinci sırada yer almasının tesadüf olmadığını vurguladı. Yamaç, Finlandiya'nın başarısının temelinde herkes için erişilebilir eğitim, bağımsız düşünmeyi teşvik eden bir sistem ve fırsat eşitliğini esas alan politikaların bulunduğunu belirtti.

Yamaç'a göre, Finlandiya'nın mutlu olmasının temelinde sadece eğitim değil, aynı zamanda özgürlükçü bir bakış açısı ve adil bir sistem yatıyor. Eğitim, yalnızca bilgi edinmekten ibaret olmayıp, bireylerin kendi yolunu çizebilmesini sağlamak amacı güdülüyor. Eğitimde ödev ve sınav baskısının minimumda tutulması, öğrencilerin özgür düşünen bireyler olarak yetişmesine olanak tanıyor. Bu da toplumda daha adil bir yapı oluşturan bir faktör.

GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALAR

Finlandiya'da mutluluk yalnızca bireylerin meselesi değil, toplumun ortak sorunu olarak ele alınıyor. Yamaç, Finlandiya'da sorunların çözülmesinin kolektif bir çaba gerektirdiğine ve hükümetin geleceği güvence altına alacak uzun vadeli politikalar ürettiğine dikkat çekti. Bu politikalar, sadece bugünü değil, geleceği de kapsayarak sürdürülebilir mutluluğa olanak tanıyor. Finlandiya'nın 2035 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedeflemesi de bu anlayışın bir yansıması.

HUKUK VE DEMOKRASİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Yamaç, Finlandiya'nın yüksek mutluluk oranını sürdürebilmesinin ardında hukukun ve demokrasinin üstünlüğü olduğunu belirtti. Türkiye'nin ise raporda 94. sırada yer almasının nedenlerinin başında yolsuzlukla mücadeledeki zayıflıklar olduğunu ifade etti.

"KAYYUM KELİMESİNİN KARŞILIĞI YOK"

Finlandiya'da hukukun ve demokrasinin ne kadar köklü olduğunu vurgulayan Yamaç, "Fince’de ‘kayyum’un karşılığı bir kelime bulunmuyor" diyerek, Finlandiya'daki güçlü hukuk sistemine dikkat çekti. Bu durumun, ülkenin başarısında önemli bir rol oynadığını belirtti. Kayyım uygulamasının Finlandiya'da ne kadar yabancı bir kavram olduğunu ifade ederek, yolsuzlukla mücadeledeki etkinlik ve hesap verebilirlik gibi unsurların Finlandiya'nın mutluluk endeksindeki başarısını sürdürülebilir kıldığını söyledi.

Kaynak: ANKA