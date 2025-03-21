Binden Fazla İptal Edilmişti! Bazı Uçuşlar Yeniden Başladı
Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow'daki bir trafoda çıkan yangın sonrası geniş çaplı elektrik kesintisi meydana gelmişti. Elektrik kesintisi sonrası binden fazla uçuş iptal edilmişti, havalimanından yeni açıklama geldi. Uçuşların bir kısmının bugün ilerleyen saatlerde yeniden başlaması ve havalimanının, yarın tam operasyona geçmesi bekleniyor.
Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow'u besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının büyük çaplı elektrik kesintisine neden olmasının ardından, havalimanı bu gece yarısına kadar kapatılmıştı.
Havalimanından yapılan açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde bazı uçuşların güvenli şekilde başlayabileceği belirtildi.
BİNİN ÜZERİNDE UÇUŞ ERTELENDİ
Havalimanında yarın tam operasyona geçilmesi beklendiği ve yeniden bilgilendirme yapılacağı kaydedilen açıklamada, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilendi.
Heathrow Havalimanı, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle kapatılmıştı. Flightradar24 verilerine göre, bundan 1300'ün üzerinde uçuş etkilenmişti.
Kaynak: AA
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