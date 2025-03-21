Binden Fazla İptal Edilmişti! Bazı Uçuşlar Yeniden Başladı

Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow'daki bir trafoda çıkan yangın sonrası geniş çaplı elektrik kesintisi meydana gelmişti. Elektrik kesintisi sonrası binden fazla uçuş iptal edilmişti, havalimanından yeni açıklama geldi. Uçuşların bir kısmının bugün ilerleyen saatlerde yeniden başlaması ve havalimanının, yarın tam operasyona geçmesi bekleniyor.

Binden Fazla İptal Edilmişti! Bazı Uçuşlar Yeniden Başladı

Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow'u besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının büyük çaplı elektrik kesintisine neden olmasının ardından, havalimanı bu gece yarısına kadar kapatılmıştı.

Havalimanından yapılan açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde bazı uçuşların güvenli şekilde başlayabileceği belirtildi.

BİNİN ÜZERİNDE UÇUŞ ERTELENDİ

Havalimanında yarın tam operasyona geçilmesi beklendiği ve yeniden bilgilendirme yapılacağı kaydedilen açıklamada, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilendi.

Heathrow Havalimanı, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle kapatılmıştı. Flightradar24 verilerine göre, bundan 1300'ün üzerinde uçuş etkilenmişti.

THY Alarma Geçti, Londra Uçuşları İçin Jet KararTHY Alarma Geçti, Londra Uçuşları İçin Jet KararGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Londra Elektrik
İsrail Gemileri Tamamen Yaktı! Gazze'de Bir Felaket Daha Gazze'ye 'İlhak' Hamlesi
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Nevruz Ateşi Gürcistan'da Yandı Nevruz Ateşi Gürcistan'da Yandı
ÇOK OKUNANLAR
Unun Böceklenmesi ve Kurtlanmasını Tarihe Karıştıracak Yöntem Belli Oldu: Asırlardır Böyle Yapılıyor Unun Böceklenmesi ve Kurtlanmasını Tarihe Karıştıracak Yöntem Belli Oldu: Asırlardır Böyle Yapılıyor
Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi? Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi?
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!