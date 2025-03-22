'İmamoğlu' Eylemleri Dünya Basınında: Reuters, CNN, Bloomberg...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında dördüncü gününü geçirirken, günlerdir kendisine destek için düzenlenen protesto gösterileri de devam ediyor. Dünya basını da İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaşanan olayları manşetlerine taşıdı...

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'İmamoğlu' Eylemleri Dünya Basınında: Reuters, CNN, Bloomberg...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart günü üniversite diploması iptal edilip 19 Mart günü de "yolsuzluk" ve "terör" iddialarıyla şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İBB'ye açılan soruşturmada toplamda 90 kişi gözaltında tutulurken, ülke genelinde protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Polisin biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulunduğu eylemcilerden bazıları gözaltına alınırken, Türkiye'de yaşananlar dünya basınında da gündem oldu.

REUTERS

İngiltere merkezli önemli haber ajansı Reuters, dün gece İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen protestolarda eylemcilerle polis arasında arbede yaşandığını yazdı. Haberde, "İstanbul Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasından sonra başlayan eylemler Cuma günü büyüdü ve Türkiye'nin en büyük sivil itaatsizlik gösterilerinden biri oldu. On binlerce kişi barışçıl gösteriler için sokağa çıktı. İmamoğlu'nun partisi CHP, gözaltının siyasi temelli olduğunu belirterek yasalara uyarak eylem yapılmasını istedi" ifadeler yer aldı. Olaylar sonrası Türkiye'nin büyük bir ekonomik darbe aldığı da belirtildi.

CNN

ABD'li haber merkezi CNN, İmamoğlu'nun demokrasiye aykırı bir şekilde gözaltına alınmasıyla binlerce eylemcinin yasak kararına rağmen sokaklara çıktığını aktardı. Eylemcilerin Saraçhane'deki belediye binası önünde, üniversitelerde ve meydanlarda toplandığını, barikat kuran polislerle de arbede yaşadığını bildirdi. Diğer yandan 2013’te Gezi Parkı olayları sonrası Türkiye’de sivil itaatsizliğin çok azaldığı ifade edildi.

BLOOMBERG

Yüz binlerce eylemcinin sokağa döküldüğünü aktaran Bloomberg, 200 binden fazla eylemcinin İstanbul'da sokağa çıktığını ve bu eylemlerin barışçıl olduğunu yazdı. Haberde, "Erdoğan'ın seçtiği rakiplerini yerel seçimlerde iki kez yendikten sonra Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden olan İmamoğlu, 15 milyondan fazla nüfusu olan İstanbul'u yönetiyordu. Siyasi gerginlik Türkiye piyasasını baskı altında tuttu ve TL ile borsada bu hafta dünyanın en kötü performansına neden oldu" ifadelerine yer verildi.

THE GUARDIAN

Birleşik Krallık merkezli ünlü gazete The Guardian, ana muhalefetin Cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Türk halkının Saraçhane'de belediye binası önünde toplandığını ve soğuk havaya rağmen öğrencilerin de yürüyüşler düzenlediğini yazdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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