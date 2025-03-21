İmamoğlu'ndan İBB Çalışanlarına Mesaj: 'Kul Hakkı Yiyen Bir Avuç İnsana Karşı...'

19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir mesaj daha geldi. İBB çalışanlarına seslenen İmamoğlu, "Kul hakkı yiyen ve bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir. En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız" dedi.

İmamoğlu'ndan İBB Çalışanlarına Mesaj: 'Kul Hakkı Yiyen Bir Avuç İnsana Karşı...'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından "yolsuzluk" ve "terör" iddialarıyla, çarşamba sabahı şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ülke genelinde eylemler devam ederken, İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj geldi.

Açıklamasına, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum" sözleri ile başlayan İmamoğlu şöyle devam etti:

'KUL HAKKI YİYEN BİR AVUÇ İNSANA KARŞI...'

"Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

İmamoğlu'ndan İBB Çalışanlarına Mesaj: 'Kul Hakkı Yiyen Bir Avuç İnsana Karşı...' - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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