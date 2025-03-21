Penta Park Sitesi Sanığından Pes Dedirten İfade: Önce Banka ve Ölenleri Suçladı Sonra Depremi

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılarak 115 kişiye mezar olan ve 7 kişinin de yaralandığı Penta Park Sitesi’nin davasının 5’inci duruşması bugün Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya; 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen inşaat şirketinin yetkilisi tutuklular Mesut Başkır, statik proje müellifi Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz Metin Başkır (62) katıldı.

ŞOKE EDEN SUÇLAMA

Duruşmada ilk olarak Mesut Başkır savunma yaptı. Suçsuz olduğunu belirten Başkır, ikinci raporu kabul etmediğini söyledi. Belediye tarafından mahkemeye gönderilen evrakların da ya davayla alakası olmadığını ya da eksik olduğunu öne süren Başkır, şunları söyledi:

“İkinci bilirkişi raporunda iddia edildiği gibi inşaatımız da kaçak ve yanlış yapılmış hiçbir imalat yoktur. İmar durumu ilk olarak 8 kat ve emsali de 2 olmasına rağmen 28 Nisan 1985 tarihli raporla belediye meclisince değişikliğe uğratılarak emsali yine 2 olarak kalması kaydıyla inşaat yapılabileceği ifade edilmiştir. Asrın felaketi olan depreme hiç suç yüklenmiyor. Cumhurbaşkanımız da ifade ederken bu depremi ‘Asrın depremi’ diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ifade ederken 2000 yılı öncesi yapılmış binalar yapıldıkları tarihin deprem yönetmeliğine uygun yapılmış olsalar bile 7.5 şiddetinde bir depreme dayanmaları mümkün değildir diyor. Bizim yaptığımız bina da 2000 öncesi. Buna rağmen depreme hiç suç yüklenmiyor, bütün suç yapımcının.”

Depremden önce

Özcan Çakmak ise proje tarihinin 1998 olduğunu ancak bilirkişi raporunda hesaplama ve modellemenin 2000 yılına göre yapıldığını, bunun da yanlış sonuç vereceğini söyledi. Siteyi depreme dayanıklı olarak inşa ettiklerini ifade eden Çakmak, suçsuz olduğunu belirtip tahliyesini talep etti.

Metin Başkır da Penta Park Sitesi’ni yapan şirketin muhasebe biriminde görev yaptığını, inşaatla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Depremden sonra

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Mesut Başkır ile Özcan Çakmak’ın tutukluluk hallerinin devamına, ilk raporda asli kusurlu gösterilen binanın zemin katındaki bankayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunun beklenilmesine karar verip, davayı 13 Haziran’a ertelendi.

DAHA ÖNCEKİ SUÇLAMALARI

Öte yandan Mesut Başkır'ın daha önceki duruşmalarda Mesut Başkır, sitedeki 5 bloktan 2’sinin yıkıldığını, bunun nedeninin de binaların altındaki 3 bankanın yaptığı usulsüz tadilatlar olduğunu ve depremde ölenleri yapı denetime başvurmamakla suçlamıştı.

Kaynak: DHA