Öğrenciler İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'de

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından eylemler devam ediyor. Üniversite öğrencileri bugün Beyazıt'ta bir araya geldi. Beyazıt'tan Saraçhane'ye ulaşan gençlerin Taksim'e yürümesi bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen iki ayrı operasyonla Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok yerinde eylemler devam ediyor. İstanbul'da üniversite öğrencileri bugün de bir araya geldi.

Beyazıt'ta bir araya gelen gençler, Saraçhane'ye ulaştı. Gençlerin Taksim'e yürümesi bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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