Kan Donduran Kadın Cinayeti! Altın İçin Önce Öldürüp Sonra Yaktılar!

Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında kan donduran bir cinayet meydana geldi. Fikriye Turgut'un (60) eşinin cuma namazı için camiye gittiği sırada hırsızlık amacıyla evine giren şahıs veya şahıslar, kadının kolundaki bilezikleri zorla almak istedi. Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce Fikriye Turgut'un boğazı bıçakla kesildikten sonra altınları alındı ve cansız bedeni ateşe verildi.

CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU

Fikriye Turgut'un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turgut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kadının 4 bilezik ve zincirinin çalındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA