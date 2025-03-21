Kan Donduran Kadın Cinayeti! Altın İçin Önce Öldürüp Sonra Yaktılar!

Samsun'da bir eve giren hırsızlar, kolundaki bileziklerini almak istedikleri 60 yaşındaki kadının boğazını kesip cansız bedenini ateşe verdi. Öldürülen Fikriye Turgut'un cansız bedenini, eve gelen eşi buldu.

Son Güncelleme:
Kan Donduran Kadın Cinayeti! Altın İçin Önce Öldürüp Sonra Yaktılar!

Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında kan donduran bir cinayet meydana geldi. Fikriye Turgut'un (60) eşinin cuma namazı için camiye gittiği sırada hırsızlık amacıyla evine giren şahıs veya şahıslar, kadının kolundaki bilezikleri zorla almak istedi. Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce Fikriye Turgut'un boğazı bıçakla kesildikten sonra altınları alındı ve cansız bedeni ateşe verildi.

CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU

Fikriye Turgut'un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Kan Donduran Kadın Cinayeti! Altın İçin Önce Öldürüp Sonra Yaktılar! - Resim : 1

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turgut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kadının 4 bilezik ve zincirinin çalındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cinayet İşledi, Olay Mahallini İzlerken Yakalandı: Pes Dedirten SavunmaCinayet İşledi, Olay Mahallini İzlerken Yakalandı: Pes Dedirten SavunmaGüncel
Baba mı Seri Katil mi? Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: İki Bebeği Öldürmüş, 17 Kardeşten 5'i ise...Baba mı Seri Katil mi? Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: İki Bebeği Öldürmüş, 17 Kardeşten 5'i ise...Gündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Cinayet Hırsızlık
Son Güncelleme:
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
İstanbul Barosu Yönetimi Görevden Alındı, Kaboğlu'ndan Açıklama: 'Görevimin Başındayım' İstanbul Barosu Yönetimi Görevden Alındı, Kaboğlu'ndan Açıklama: 'Görevimin Başındayım'
Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e Sert Tepki: 'Yolunuz Yol Değil, Haddini Bil!' Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e Sert Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Unun Böceklenmesi ve Kurtlanmasını Tarihe Karıştıracak Yöntem Belli Oldu: Asırlardır Böyle Yapılıyor Unun Böceklenmesi ve Kurtlanmasını Tarihe Karıştıracak Yöntem Belli Oldu: Asırlardır Böyle Yapılıyor
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi? Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi?
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!