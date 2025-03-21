İsrail Gemileri Tamamen Yaktı! Gazze'de Bir Felaket Daha

Gazze Şeridi'ne yönelik katliamları artan İsrail'in Savunma Bakanı Katz, Hamas'a yönelik tehditvari bir açıklamada bulundu. Katz, Hamas'ın anlaşmayı reddetmeyi devam ettirmesi durumunda Gazze'de daha fazla Filistin toprağı ilhak edeceklerini bildirdi.

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İsrail Gemileri Tamamen Yaktı! Gazze'de Bir Felaket Daha

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları, 19 Ocak 2025'te Hamas ile geçici ateşkes konusunda uzlaşılmasına rağmen sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna "Gazze'de yeni bölgelerin ele geçirilmesi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerin genişletilmesi" talimatı verdiğini açıkladı.

Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddettiğini iddia eden Katz, Hamas bu tavrını devam ettirdikçe "daha fazla toprak kaybedeceğini ve İsrail'in bu toprakları ilhak edeceğini" söyledi. Katz, "İsrail ordusunun Filistinlileri sürgün ederek kara işgaliyle ele geçirdiği noktalarda kalıcı kontrol sağlayacağını" aktardı.

İsrail Gemileri Tamamen Yaktı! Gazze'de Bir Felaket Daha - Resim : 1

'TÜM ARAÇLARI KULLANACAĞIZ'

Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan şiddetli saldırıların süreceği tehdidini yineleyen Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze nüfusunu güneye tahliye etmek ve ABD Başkanı (Donald) Trump'ın Gazze sakinleri için gönüllü transfer planını uygulamak da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskı araçlarını kullanacağız."

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600’e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

İsrail Gemileri Tamamen Yaktı! Gazze'de Bir Felaket Daha - Resim : 2

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail’in saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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