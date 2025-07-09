Sıkı Diyet Olmadan Kilo Vermeyi Kolaylaştıran Yeşillik! Göbek Yağlarını Yok Ediyor

Karın çevresinde toplanan viseral yağ, kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet, kronik iltihap ve metabolik bozukluk riskini artırıyor. Bu yağlardan kurtulmak her zaman kolay olmasa da, doğru besinlerle desteklenen bir yaşam tarzı bu süreci kolaylaştırabiliyor.

ISPANAĞIN YAĞ YAKMAYA KATKISI

Beslenme uzmanlarına göre ıspanak, kilo verme sürecini destekleyen çeşitli doğal bileşikler içeriyor. Karotenoidler bakımından zengin olan bu yeşil yapraklı sebze, hem iltihap seviyesini düşürüyor hem de yağ yakımını hızlandırıyor. Yapılan araştırmalar, kandaki karotenoid oranı yükseldikçe bel çevresinin inceldiğini ortaya koyuyor.