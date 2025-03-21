Gazze'de Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Bursa'da İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Gazzeli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Gazze'de Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Bursa'da Ulu Cami avlusunda bir araya gelen Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Gazze Dayanışma Platformu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edip gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bursa Genç İHH Koordinatörü Hasan Yaşın, grup adına yaptığı konuşmada, Filistinlilerin ağır bedeller ödeyerek canlarını kaybetme pahasına topraklarını işgalcilere teslim etmediğini vurguladı.

İsrail'in, on yıllardır Gazze ve Filistin'de büyük zulümler yaptığını anımsatan Yaşın, "Gazze'de, insanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı ve ne yazık ki yaşanmaya devam ediyor. İşgalci İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye, Hiroşima saldırılarında atılan bombaların 3 katından fazla bomba atıldı." dedi.

Kaynak: İHA

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