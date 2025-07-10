Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar: İktidarı Alacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde iktidara sert tepki gösterdi. Özel, "Adayımızı esir tutamazsınız. Ekrem Başkan'ı da iktidarı da alacağız" dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar: İktidarı Alacağız
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen miting serisinin son durağında konuşan Özel, "Bu mücadele sadece Ekrem Başkan için değil, adalet, demokrasi ve yoksullukla mücadele için verilen bir halk hareketidir" dedi.

'MEYDANLARDAN KORKUYORLAR'

112 gündür "bir darbeye karşı direnme hakkı"nı kullandıklarını belirten Özel, "Adayımızı esir tutamazsınız. Ekrem Başkan'ı da iktidarı da alacağız" diye konuştu. Özel, AK Parti iktidarını milletin karşısına çıkamamakla suçlayarak, "Sizden kaçıyorlar, meydanlardan korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar: İktidarı Alacağız - Resim : 1

'HESAP SORACAĞIZ'

Konuşmasında son dönemde yaşanan terör saldırılarına da değinen Özel, 12 askerin hayatını kaybettiği olaya dikkat çekerek, "Bir metan gazı ölçüm cihazı 1100 TL. Böyle bir ihmali kabul etmiyoruz. Mehmetçiğin canını hiçe sayanlardan hesap soracağız" dedi.

Türkiye'de 13,5 milyon işsiz bulunduğuna dikkat çeken CHP lideri, gençlerin geleceksizlikle mücadele ettiğini söyledi. Özel, "AK Parti'nin kötü yönettiği bu ekonomide artık ne eğitim ne iş var. Gençleri yoksulluktan ve umutsuzluktan CHP kurtaracak" diye konuştu.

Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar: İktidarı Alacağız - Resim : 2

'EKONOMİK DARBE'

Ekrem İmamoğlu'na ait diplomayı iptal etme girişimini eleştiren Özel, "12 Eylülcüler bile bu kadar ileri gitmedi. Erdoğan, Kenan Evren'in bile gerisinde kalmaz hale geldi" dedi.

19 Mart'ta İmamoğlu'na yönelik atılan adımları "ekonomik darbe" olarak nitelendiren Özel, bu süreçte ülkenin 150 milyar dolar kaybettiğini savundu. "Bu parayla milyonlarca kişiye maaş bağlanabilir, çiftçinin borcu silinebilirdi. Ama onlar darbe için kullandı" dedi.

Özgür Özel, "Yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları sona erdirecek olan biziz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

Özgür Özel'den Murat Çalık Çağrısı: 'Her An Çok Kritik... Adli Tıp Elini Çabuk Tutmalı'Özgür Özel'den Murat Çalık Çağrısı: 'Her An Çok Kritik... Adli Tıp Elini Çabuk Tutmalı'Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Özgür Özel Sancaktepe
Son Güncelleme:
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere 'Yolsuzluk' Çıkışı: Tıpış Tıpış Hesap Vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere 'Yolsuzluk' Çıkışı
Kampta, Köyde ve Yazlıkta Karşılaştığınızda Dikkat! Yılan ile Engerek Nasıl Ayırt Edilir? İşte Hayati İpuçları Kampta, Köyde ve Yazlıkta Karşılaştığınızda Dikkat! Yılan ile Engerek Nasıl Ayırt Edilir?
Ne Sapı, Ne Kokusu, Ne Rengi: Bal Gibi Tatlı İyi Kavun Meğer Böyle Ayırt Ediliyormuş Ne Sapı, Ne Kokusu, Ne Rengi: Bal Gibi Tatlı İyi Kavun Meğer Böyle Ayırt Ediliyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar: İktidarı Alacağız Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar
İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok! Yıkım Kararı Çıktı İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok!
Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu