Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar: İktidarı Alacağız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen miting serisinin son durağında konuşan Özel, "Bu mücadele sadece Ekrem Başkan için değil, adalet, demokrasi ve yoksullukla mücadele için verilen bir halk hareketidir" dedi.

'MEYDANLARDAN KORKUYORLAR'

112 gündür "bir darbeye karşı direnme hakkı"nı kullandıklarını belirten Özel, "Adayımızı esir tutamazsınız. Ekrem Başkan'ı da iktidarı da alacağız" diye konuştu. Özel, AK Parti iktidarını milletin karşısına çıkamamakla suçlayarak, "Sizden kaçıyorlar, meydanlardan korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

'HESAP SORACAĞIZ'

Konuşmasında son dönemde yaşanan terör saldırılarına da değinen Özel, 12 askerin hayatını kaybettiği olaya dikkat çekerek, "Bir metan gazı ölçüm cihazı 1100 TL. Böyle bir ihmali kabul etmiyoruz. Mehmetçiğin canını hiçe sayanlardan hesap soracağız" dedi.

Türkiye'de 13,5 milyon işsiz bulunduğuna dikkat çeken CHP lideri, gençlerin geleceksizlikle mücadele ettiğini söyledi. Özel, "AK Parti'nin kötü yönettiği bu ekonomide artık ne eğitim ne iş var. Gençleri yoksulluktan ve umutsuzluktan CHP kurtaracak" diye konuştu.

'EKONOMİK DARBE'

Ekrem İmamoğlu'na ait diplomayı iptal etme girişimini eleştiren Özel, "12 Eylülcüler bile bu kadar ileri gitmedi. Erdoğan, Kenan Evren'in bile gerisinde kalmaz hale geldi" dedi.

19 Mart'ta İmamoğlu'na yönelik atılan adımları "ekonomik darbe" olarak nitelendiren Özel, bu süreçte ülkenin 150 milyar dolar kaybettiğini savundu. "Bu parayla milyonlarca kişiye maaş bağlanabilir, çiftçinin borcu silinebilirdi. Ama onlar darbe için kullandı" dedi.

Özgür Özel, "Yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları sona erdirecek olan biziz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

Kaynak: ANKA