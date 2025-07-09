Özgür Özel'den Murat Çalık Çağrısı: 'Her An Çok Kritik... Adli Tıp Elini Çabuk Tutmalı'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin 'haraç' partisine dönüştüğüne yönelik açıklamalarına yanıt veren CHP lideri Özgür Özel, 'CHP haraç değil, 'faraş' partisine dönüşmüştür' dedi.

Özel, konuya ilişkin açıklamasında "Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yüz yıllık Cumhuriyet Halk Partisi haraç değil, ‘faraş’ partisine dönüşmüş olabilir. Biz faraşı alıp elimize, Erdoğan’ın Türkiye musallat ettiği bütün pislikleri süpürüp gidip uygun olan yere dökeceğiz" diye konuştu.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Özel, “Adana'da rekor üstüne rekor kıran Zeydan başkanı alıp buraya koydular. 14 yıl önce AKP'li belediyenin yapmış olduğu bir ihale... Yapılan ödemeler ve daha sonra da bu ihalenin yenilenmemesi söz konusu. Zeydan başkan ihale vermediği bir firmanın AKP'li döneminden kalan düzenli yaptığı ödemelerle ilgili 'ödemeleri almak için Zeydan başkana gittim' yalan, 'o da beni falancaya yolladı' yalan, ' o da benden küçük paralar istedi' bu da yalan" ifadelerini kullandı.

Özel, “kendisinin de başında olduğu bir suç organizasyonu” olduğunu ve o suçun da iktidarı demokratik yollarla indirmeye teşebbüs etmek olduğunu söyleyen Özel, “Ekrem başkanın suçu başka onun suçu 3 kez üst üste Erdoğan'ı yenme ve henüz Erdoğan'a yenilmeme suçu" diye konuştu. Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşma hakkında da konuşan Özel, "Beylikdüzü'nü elinden o aldı. İstanbul'u elinden o aldı. Başbakan koydun onu yendi. Meclis başkanı koydun onu yendi. Murat Kurum'a çok güveniyordun onu yendi. Sene daha Ekrem İmamoğlu'nu yenemedin. Bir yenilmez varsa Ekrem İmamoğlu, bir yenemediğin varsa Ekrem İmamoğlu” diye konuştu.

YARGILAMALARIN TRT'DE YAYINLANMASI TALEBİNE İLİŞKİN

İBB’ye yönelik yargılama sürecinin TRT’de yayınlanması talebine Cumhur İttifakı cephesinden yanan ‘yeşil ışıklar’a ilişkin de konuşan Özel, “İftiraya uğruyoruz ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Ama TRT ve yandaş kanallar iftiraları veriyor ama bizi vermiyor. TRT şu an grup konuşmamızın ilk 6 dakikasını veriyor. O da misafirlerimizi anons ederken falan. Bizim özgüvenimizi, bizim temiz siyasetin temsilcileri olduğumuzu, iddiaları tek tek çürüttüğümüzü milletimiz görsün istiyoruz. Bahçeli hakikatli bir şey söyledi.

Üç maymunu oynayanlar Bahçeli konuştuktan sonra buna destek vereceğini söylediler. Bugüne kadar Erdoğan'ın aklı neredeymiş, Bakan'ın aklı neredeymiş demeyeyim, onlar Bahçeli'nin aklına uysunlar. Çünkü doğruda birleşildi” dedi.

MURAT ÇALIK İÇİN ÇAĞRI: 'HER AN ÇOK KRİTİK'

Özel, yeniden hastaneye kaldırılan Murat Çalık'ın durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

Murat Çalık’ın hastanede yazılan raporu da çok kritik. Maalesef yakınlarını üzmemek için bazı detayları da paylaşmıyoruz ama hastalığının nüksetme aşamasında olabileceğini söylüyorlar. Adli Tıp Kurumu’ndan ricamız ellerini çabuk tutsunlar. Bu meselelerde an meselesidir tedaviye başlamak. Bu hastalıkların tekrar riskinin olduğunda geçirilen her gün altın kıymetindedir. Çok önemlidir. Günleri kaybettirmesinler. Adli Tıp’ın gerekli kararı hızla vermesini umut ediyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi