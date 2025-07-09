İBB Davaları İçin Canlı Yayına Bir Yeşil Işık Daha! MHP Lideri Bahçeli'den Sonra Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, dün CHP'nin "Ekrem İmamoğlu davası TRT’den yayınlansın" talebine yeşil ışık yakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek geldi.

AKP Grup Toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

CHP kanadından, sık sık yargılamaların TRT'de canlı yayınlanması çağrıları gelirken, dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebine yeşil ışık yakmıştı.

Bahçeli açıklamasında, "Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda terkip ve teşri edilmesini ümitle temenni ediyoruz" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi