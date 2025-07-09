AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nde Kıyımı! İşçiler, Kovulduklarını O Mesajla Öğrendi

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AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nde işten çıkarma krizi yaşanıyor. İşçilerin iddiasına göre Belediye Başkanı Hakan Bahadır çok sayıda işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarmalar SGK’dan gelen SMS mesajıyla bildirildi. İşten çıkarmaların belediye iştirak şirketi BAHPAŞ bünyesinde çalışan işçilere yönelik yapıldığı belirtildi.

İddialara göre BAHPAŞ bünyesinde çalışan okul ve cami tuvaletinin temizliğinden sorumlu işçiler 43 bin lira olan maaşları 30 bin liraya düşürülerek belediyenin bir başka iştirak şirketine geçirilmek istendi. Bunu kabul etmeyen işçiler ise işten çıkartıldı. İşçilerden bazılarının işe iade davası açtığı aktarıldı.

BELEDİYE İLE İŞÇİLER DAVALIK OLDU

Bahçelievler Belediyesi iştiraki olan BAHPAŞ çalışanı olduğunu iddia eden işçilere gelen mesajda “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi nedeniyle 07.07.2025 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Konu CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan tarafından da belediye meclisi gündemine getirildi. Özcan başkanlık makamının yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti: “Cami ve okullarda çalışan emekçi kardeşlerimizin maaşlarında böyle bir kesinti yapılması yoluna neden gidilmiştir? Belediyemiz toplamda kaç çalışanımız ile bu şekilde davalık durumdadır? Belediyemizin ekonomik durumu çalışanların maaşının yaklaşık yüzde 50 düşürecek kadar kötü durumda mıdır?”