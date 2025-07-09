Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı! Murat Çalık'ın Hastane Raporu Ortaya Çıktı

İBB soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan, 23 Haziran'da hastaneye kaldırılarak 4 Temmuz'da ameliyat edilen ve cezaevine döndükten sonra yeniden fenalaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, için sağlık raporu hazırlandı. Raporda “Hastanın lösemi nüksü oranının sınırda olması sebebiyle cezaevi şartları hayati tehdit edici riske katkıda bulunabilir” denildi.

Son Güncelleme:
Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı! Murat Çalık'ın Hastane Raporu Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, olmuştu.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Murat Çalık, cezaevinde 18 kilo kaybetmiş ve boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 23 Haziran’da hastaneye kaldırılmıştı.

Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı! Murat Çalık'ın Hastane Raporu Ortaya Çıktı - Resim : 1

AMELİYAT OLMUŞTU

Kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi taşıyan ciddi bulgular üzerine 4 Temmuz’da ameliyat edilen Çalık, 7 Temmuz tarihli İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’na rağmen 8 Temmuz’da Buca Kırıklar Cezaevi’ne geri gönderilmişti.

Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı! Murat Çalık'ın Hastane Raporu Ortaya Çıktı - Resim : 2

'HAYATİ RİSKİ ARTIRABİLİR'

Murat Çalık’ın hastane raporunun detayları ortaya çıktı. Çalık’a “Akut Myeloid Lösemi (AML M4)” ve “mukoepidermoid karsinom” tanısı konulduğu belirtilerek, cezaevi şartlarının hayati riskini artırabileceği vurgulandı.

'LÖSEMİ NÜKSÜ AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ'

Raporda şu ifadelere yer verildi: Hastanın mevcut haliyle R tipi Kapalı veya Açık Ceza İnfaz kurumlarında kalması gerekmez. Hasta mevcut cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettirebilmekle birlikte Akut Myeloid Lösemi tanısı ile ilişkili önemli bir husus göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın lösemi nüksü oranının sınırda olması sebebiyle cezaevi şartları hayati tehdit edici riske katkıda bulunabilir.

Hasta, lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup, yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Cezasının konutta infazına uygunluğu hakkındaki kararın, Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesi uygundur.

Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı! Murat Çalık'ın Hastane Raporu Ortaya Çıktı - Resim : 3

BAKAN TUNÇ: 'SAĞLIK ŞARTLARI ÖNEMLİ'

Öte yandan, Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şunları söylemişti: “Tutuklu ve hükümlülerin sağlık şartları önemli. Hastane raporları ve Adli Tıp raporları çerçevesinde tahliye olan tutuklular ve hükümlüler olabiliyor. Tamamen konu sağlığıyla ilgili raporun verilmesi, o rapor verildikten sonra, Adli Tıp onayladıktan sonra tutuklu kalması mümkün değil.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Yeniden Hastaneye KaldırıldıTutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Yeniden Hastaneye KaldırıldıSiyaset

Yılmaz Tunç'tan 'Murat Çalık' Açıklaması! 'Mümkün Değil...'Yılmaz Tunç'tan 'Murat Çalık' Açıklaması! 'Mümkün Değil...'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü
Son Güncelleme:
Sıkı Diyet Olmadan Kilo Vermeyi Kolaylaştıran Yeşillik! Göbek Yağlarını Yok Ediyor Sıkı Diyet Olmadan Kilo Vermeyi Kolaylaştıran Yeşillik! Göbek Yağlarını Yok Ediyor
6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı 6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı
Sürüklenen Göçmen Botu Didim Açıklarında Kurtarıldı Sürüklenen Göçmen Botu Didim Açıklarında Kurtarıldı
Kamyonun Freni Patladı, Motosikletli Kanlar İçinde Kaldı Kamyonun Freni Patladı, Motosikletli Kanlar İçinde Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok! Yıkım Kararı Çıktı İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok!
Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim İçin Tarih Verdi! ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber