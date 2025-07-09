Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı! Murat Çalık'ın Hastane Raporu Ortaya Çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, olmuştu.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Murat Çalık, cezaevinde 18 kilo kaybetmiş ve boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 23 Haziran’da hastaneye kaldırılmıştı.

AMELİYAT OLMUŞTU

Kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi taşıyan ciddi bulgular üzerine 4 Temmuz’da ameliyat edilen Çalık, 7 Temmuz tarihli İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’na rağmen 8 Temmuz’da Buca Kırıklar Cezaevi’ne geri gönderilmişti.

'HAYATİ RİSKİ ARTIRABİLİR'

Murat Çalık’ın hastane raporunun detayları ortaya çıktı. Çalık’a “Akut Myeloid Lösemi (AML M4)” ve “mukoepidermoid karsinom” tanısı konulduğu belirtilerek, cezaevi şartlarının hayati riskini artırabileceği vurgulandı.

'LÖSEMİ NÜKSÜ AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ'

Raporda şu ifadelere yer verildi: Hastanın mevcut haliyle R tipi Kapalı veya Açık Ceza İnfaz kurumlarında kalması gerekmez. Hasta mevcut cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettirebilmekle birlikte Akut Myeloid Lösemi tanısı ile ilişkili önemli bir husus göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın lösemi nüksü oranının sınırda olması sebebiyle cezaevi şartları hayati tehdit edici riske katkıda bulunabilir.

Hasta, lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup, yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Cezasının konutta infazına uygunluğu hakkındaki kararın, Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesi uygundur.

BAKAN TUNÇ: 'SAĞLIK ŞARTLARI ÖNEMLİ'

Öte yandan, Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şunları söylemişti: “Tutuklu ve hükümlülerin sağlık şartları önemli. Hastane raporları ve Adli Tıp raporları çerçevesinde tahliye olan tutuklular ve hükümlüler olabiliyor. Tamamen konu sağlığıyla ilgili raporun verilmesi, o rapor verildikten sonra, Adli Tıp onayladıktan sonra tutuklu kalması mümkün değil.

Kaynak: Haber Merkezi