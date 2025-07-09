Kamyonun Freni Patladı, Motosikletli Kanlar İçinde Kaldı

Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsünün bacağı koptu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Üsküdar Belediyesine ait hafriyat kamyonu iddiaya göre, yokuş aşağı indiği sırada frenleri tutmadı. Kamyon cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mahir Tulgar yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle savrularak motosiklete çarpıp yan yattı. Kazada motosiklet sürücünün bacağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza nedeniyle park halindeki iki otomobil de zarar gördü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Mahir Tulgar, "Seyir halindeydik. Ara sokaktan da kamyon geliyordu, freni patlamış. Bize vurunca bizim araçta aşağıdan gelen seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza bu şekilde oldu. Motosikletlinin ayağı kopmuş" dedi.

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Kaynak: İHA

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