Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

Ameliyat olduktan sonra cezaevine tekrar gönderilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, öğle saatlerinde yeniden hastaneye kaldırıldı.

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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
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İBB soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve 23 Haziran'da hastaneye kaldırılarak 4 Temmuz'da ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevine tekrar gönderilmişti.

Çalık'ın cezaevinde yeniden rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları yaşıyor. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevinde 18 kilo kaybetmiş ve boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 23 Haziran’da hastaneye kaldırılmıştı. Kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi taşıyan ciddi bulgular üzerine 4 Temmuz’da ameliyat edilen Çalık, 7 Temmuz tarihli İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’na rağmen 8 Temmuz’da Buca Kırıklar Cezaevi’ne geri gönderilmişti. Raporda, Çalık’ın “Akut Myeloid Lösemi (AML M4)” ve “mukoepidermoid karsinom” tanılı olduğu, cezaevi koşullarının lösemi nüksü ve hayati enfeksiyon riskini artırabileceği belirtilmişti

BAKAN TUNÇ SON AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP TBMM grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık raporuyla ilgili soruya yanıt veren Tunç, sağlık koşullarının tutuklu ve hükümlüler için kritik olduğunu vurgulamıştı.

Bakan Tunç, “Tutuklu ve hükümlülerin sağlık şartları önemli. Hastane raporları ve Adli Tıp raporları çerçevesinde tahliye olan tutuklular ve hükümlüler olabiliyor. Tamamen konu sağlığıyla ilgili raporun verilmesi, o rapor verildikten sonra, Adli Tıp onayladıktan sonra tutuklu kalması mümkün değil” demişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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