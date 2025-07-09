Sürüklenen Göçmen Botu Didim Açıklarında Kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Sürüklenen Göçmen Botu Didim Açıklarında Kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 9'u çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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Kaynak: İHA

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