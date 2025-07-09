Yılmaz Tunç'tan 'Murat Çalık' Açıklaması! 'Mümkün Değil...'

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP TBMM grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık raporuyla ilgili soruya yanıt veren Tunç, sağlık koşullarının tutuklu ve hükümlüler için kritik olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, “Tutuklu ve hükümlülerin sağlık şartları önemli. Hastane raporları ve Adli Tıp raporları çerçevesinde tahliye olan tutuklular ve hükümlüler olabiliyor. Tamamen konu sağlığıyla ilgili raporun verilmesi, o rapor verildikten sonra, Adli Tıp onayladıktan sonra tutuklu kalması mümkün değil” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi