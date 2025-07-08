Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İçin Acil Tahliye Talebi

Lösemi riski taşıdığı ve bağışıklık sistemi çöktüğü raporlarla belgelenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, cezaevi koşullarında kalmasının hayati risk taşıdığı belirtildi. Avukatları, sağlık kurulu raporlarına dayanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na acil tahliye başvurusu yaptı.

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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İçin Acil Tahliye Talebi
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Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan 07 Temmuz 2025 tarihli sağlık kurulu raporu, kamuoyunda büyük endişeye neden oldu. Rapora göre, Başkan Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevi koşullarında kalmaya uygun değil ve kan kanseri (lösemi) riski taşıyor.

Raporda, Çalık'ın kemik iliğinden alınan örneklerde lösemiye işaret eden hücrelerin sınır değerlere ulaştığı, bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıfladığı ve vücudunun mikroplara karşı savunmasız hale geldiği belirtildi. Özellikle beyaz kan hücrelerindeki düşüklük nedeniyle enfeksiyonlara ve ağır ateşli hastalıklara yakalanma riskinin yüksek olduğu ifade edildi.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İçin Acil Tahliye Talebi - Resim : 1

Ayrıca, ciddi kilo kaybı ve yetersiz beslenmeye bağlı güçsüzlük tespit edilen Başkan Çalık için uzman doktorlar, cezaevi şartlarının hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bu bulgular doğrultusunda, avukatları tarafından 08 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 103/1 ve 103/2 maddeleri kapsamında acil tahliye talebiyle başvuruda bulunuldu. Başvuruda, tam teşekküllü devlet hastanesine ait resmi sağlık kurulu raporunun yanı sıra Adli Tıp Kurumu'nun da dikkate alması gereken bilimsel veriler sunuldu.

Avukatları Fatih Selami Mahmutoğlu, Cihan Ünal ve Melih Koçhan yaptıkları açıklamada, "Yaşam hakkı, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel insan hakkıdır. Bu hakkın ihlali telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir" ifadelerine yer vererek yetkilileri acil tahliye için harekete geçmeye çağırdı.

Mehmet Murat Çalık'ın avukatları tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İçin Acil Tahliye Talebi - Resim : 2

Ameliyat Olan Mehmet Murat Çalık Yeniden Cezaevine GönderiliyorAmeliyat Olan Mehmet Murat Çalık Yeniden Cezaevine GönderiliyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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