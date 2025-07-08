Ameliyat Olan Mehmet Murat Çalık Yeniden Cezaevine Gönderiliyor

Kanser geçmişi olan ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çalık'ın sağlık raporu henüz avukatlarıyla paylaşılmazken, yeniden cezaevine sevk edilmesine karar verildi. CHP'li Murat Emir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "Murat Çalık’ın sağlığı daha da kötüleşirse sorumlusu sen olacaksın" dedi.

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Ameliyat Olan Mehmet Murat Çalık Yeniden Cezaevine Gönderiliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ciddi sağlık sorunları şiddetleniyor. Kanser geçmişi bulunan ve cezaevinde tekrar rahatsızlanan Çalık, geçtiğimiz ay Silivri (Marmara) Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edildi.

Murat Çalık, artan ağrılar nedeniyle 23 Haziran'da yeniden hastaneye kaldırılırken, yapılan tetkikler sonucunda kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi taşıyan bulgulara rastlandı. Bunun üzerine acil olarak ameliyata alınan Başkan Çalık'ın sağlık durumu, doktorlar tarafından “riskli” olarak değerlendirildi.

SAĞLIK RAPORU AVUKATLARINA VERİLMEDİ

Ameliyat sonrası hazırlanan sağlık raporu henüz avukatlarıyla paylaşılmazken, tüm bu gelişmelere rağmen Mehmet Murat Çalık’ın bugün tekrar Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edileceği bildirildi. Karara kamuoyundan tepki yağdı ve Çalık'ın hastanede kalması gerektiğini belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emir, "İki kez kanseri atlatmış ancak tekrar etme riski olan, boynundaki kitle nedeniyle ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık yeniden cezaevine gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

'BİR ŞEY OLURSA SORUMLUSU BAKAN TUNÇ'

Çalık'ın sağlık durumu kötüleşirse bunun sorumluluğunun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un olacağını söyleyen Murat Emir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Madımak Katliamı sanıkları, IŞİD’liler, PKK’lılar “sağlık” ya da “pişmanlık” bahanesiyle salıverilirken; halkın oyuyla seçilmiş, suç isnadı zayıf, tedavisi devam eden bir belediye başkanı neden hâlâ tutsak? Suçunu itiraf edip "Beni ağabeyim bu ortamlara soktu" diyen ByLockçu kardeşini bile serbest bıraktıran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç! Artık bıçak kemiği delip geçti! Cezaevinde suçu ispatlanmadan tuttuğunuz Murat Çalık’ın sağlığı daha da kötüleşirse sorumlusu sen olacaksın! Bu milletin vicdanı da öfkesi de yakanda olacak!"

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Kaynak: ANKA

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