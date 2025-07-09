Operasyonların Ardından Mansur Yavaş'tan Flaş Çıkış: 'Görevi Bırakmaya Hazırım'

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CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlarda aralarında belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda kişi yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Operasyonlara tepki gösteren Yavaş, "Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın. Yeter ki bir tane iftiracı birisini bulup namusumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle oynamayın" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV'nin 10 gün süreyle aldığı ekran karartma cezasının başlamasına saatler kala katıldığı Sözcü TV yayınında konuşan Yavaş, "Maalesef hukuksuzluklara bugün bir halka daha ekleniyor. Zeydan Başkan tutuklandı. Gerçekten çok üzgünüz, kendisine geçmiş olsun diyoruz. Basından duyduğumuz kadarıyla 10 yıl önceki bir olaydan bu şekilde tutuklanması ve bir iftiracının sözleriyle tutuklanması, sadece onun sözlerine itibar edilmesi son derece üzücü. 10 yıldır delilleri değiştirmemiş, kaçma şüphesi olmayan bir şahıs neden tutuklanır. Yargılayın, o da rahatça kendisini savunsun. Mahkum olursa herkes cezasını çekmeye razı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Şöyle bir usul var. Bizler belediye başkanları kamu görevlileri olarak, diğer kamu görevlileri gibi hakkımızda herhangi bir suç isnat edildiği zaman mülkiye müfettişleri gelir inceler, yasal haklarımızı kullanırız, savunmamızı yaparız. İki türlü karar verir. Ya soruşturmaya gerek var ya da gerek yok der. Bunların hepsi atlanıyor. Sayıştay gelir, kamu zararı varsa savcılığa verir" dedi.

Yavaş, Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada da “Bugün gerçekten çok üzüldüm. Geçen hafta Zeydan Başkanla birlikte tutuklu arkadaşlarımızın hakkını savunmak için uğraşırken, bugün Zeydan Başkan maalesef tutuklandı. Son derece üzgünüm. Bir an evvel adaletin yerini bulmasını istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: ANKA