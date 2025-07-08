Özgür Özel'den Zeydan Karalar'ın Tutuklanmasına İlk Tepki: Bir Adım Geri Atmayacağız

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İBB'deki "yolsuzluk" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özel yaptığı açıklamada, "Bu zulümler olacak ama Zeydan Başkan da biz de bir adım geri atmayacağız" dedi.

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zeydan Karalar Başkanımızı bir iftiracının 11 yıl öncesine dair beyanıyla tutukladılar. Siyasi hayatında çok bedel ödemiş ama alnı ak, yüreği tertemiz Zeydan Başkanımızı iftiralarla lekeleyemezler. Bu zulümler olacak ama Zeydan Başkan da biz de bir adım geri atmayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi