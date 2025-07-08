CHP'den Tutuklanan Zeydan Karalar İçin Adana'da Miting Kararı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından CHP harekete geçti. Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla perşembe günü Adana'da bir miting düzenleneceği belirtildi.
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CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bugün mahkemeye sevk edildi. Mahkemede Zeydan Karalar hakkında tutuklama kararı verildi. Kararın ardından Karalar, cezaevine gönderildi.
Tutuklama haberinin duyulmasıyla birlikte Adana'da yüzlerce kişi belediye binası önünde toplanarak karara tepki gösterdi.
Gelişmeyi kamuoyuna duyuran isim ise CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu oldu. Tanburoğlu, Perşembe günü saat 20.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla "Adana İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleneceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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