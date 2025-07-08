Zeydan Karalar ve Niyazi Nefi Kara Tutuklandı, Abdurrahman Tutdere’ye Ev Hapsi

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir dalga daha yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi verildi. Tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ise görevden uzaklaştırıldı.

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Zeydan Karalar ve Niyazi Nefi Kara Tutuklandı, Abdurrahman Tutdere’ye Ev Hapsi
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CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. İBB'deki "yolsuzluk" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

İfadeleri alınmak üzere İstanbul'a getirilen isimler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTDERE'YE EV HAPSİ

Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

KARALAR HAKKINDA KARAR

Sulh ceza hakimliğinde savunması alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında ise tutuklama istendi. Tutuklanan Zeydan Karalar cezaevine gönderildi.

Zeydan Karalar ve Niyazi Nefi Kara Tutuklandı, Abdurrahman Tutdere’ye Ev Hapsi - Resim : 1

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da bugün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilerek Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile birlikte tutuklanmıştı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak ve Zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,
Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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