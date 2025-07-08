AKP'ye Geçen Serap Yazıcı Özbudun'dan Tuhaf Savunma: CHP'li Seçmenden Destek Alırken CHP'li Olarak Almadım

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Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'li milletvekillerine yönelik fezlekeler ve CHP'den AKP'ye geçişiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Özbudun, CHP'nin bazı yetkililerinin kamuoyunu bilerek yanlış bilgilendirdiğini savunarak, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Anayasa Komisyonu'na sunduğu dilekçeye aynı gün yanıt verdiğini belirtti. Kendisine yönelik "fezleke hazırladığı" ve "dokunulmazlık kaldırmaya çalıştığı" yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin, CHP listelerinden seçime girip sonrasında AKP'ye geçmesiyle ilgili seçmen tepkilerini hatırlatması üzerine Özbudun, "Ben CHP'li seçmenden destek alırken bu desteği CHP'li olarak almadım" dedi.

'YETKİM YOK'

Serap Yazıcı Özbudun şöyle konuştu:

"Ali Mahir Başarır ve saz arkadaşları, benim 61 CHP milletvekili hakkında tezkere hazırladığım ve onların dokunulmazlığını kaldırmaya niyet ettiğim şeklinde haber yaptırdılar, linç kampanyası başlattılar. Karma Komisyon Başkanı'nın tezkere hazırlamak gibi bir yetkisi yoktur. Karma Komisyon Başkanı'nın dokunulmazlıkları kaldırmak gibi bir yetkisi de yoktur. Karma Komisyon Başkanı bir hazırlık komisyonu oluşturur ve ona tüzük gereği bir ay süre tanınır. Bu süre içinde bir rapor hazırlanır ve bu rapor Genel Kurul'a sevk edilir, oya sunulur. Oradaki oylamanın neticesine göre dokunulmazlıklar kaldırılır veya kaldırılmaz. Hakkımda yürüttükleri bu iftira, yalan dolan kampanyasıyla bir mağduriyet devşirmeye, böylece halk nezdinde itibar kazanmaya çalışıyorlar.

Ben buradan kendilerine seslenmek istiyorum, yıllardan beri aynı yalan dolan siyasetini sürdürüyorlar ve bu siyasetle de halkın gönlünde taht kurmayı başaramıyorlar. Demek ki yıllardır hasret kaldıkları iktidar mevkilerine gelmenin başka yolları olmalı. Kendilerine tavsiyem dürüst, ahlaklı ve vicdanlı bir siyaset izlemeleri. Öyle iddia ettikleri gibi bir olay söz konusu değildir.

'SEÇMENLERİMİ YANILTMADIM'

Ben CHP'li seçmenden destek alırken bu desteği CHP'li olarak almadım. Altılı masanın bir parçasıydık ve o ittifakın bir üyesi olarak aday gösterildim ve orada gece gündüz CHP'li adaylardan da daha çok alın teri dökerek çalıştım. Hatta CHP'nin Antalya teşkilatındaki bir takım üyeler benim özverili çalışmalarımdan dolayı bizzat teşekkür ettiler. Aldığım oylar alın terimle aldığım oylardır. Ben seçmenlerimi yanıltmadım. Onlara bu kampanya sırasında ne vadettiysem aynı vaatlerin arkasındayım. Ben herhangi bir siyasetçi değilim. Ben bir anayasa hukuku profesörüyüm. Akademisyenken ne savunduysam siyasetçiyken de onu savundum. Savunduğum görüşler demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasına ilişkindir.

Gelecek Partisi'ndeyken de bunları savundum, seçim kampanyasında da ve bugün AK Parti milletvekili olarak da aynı görüşleri savunuyorum. Eğer bunu gayri ahlaki bir tutum olarak değerlendiriyorsak o zaman CHP'lilere şu soruyu sormak isterim; acaba İYİ Parti listelerinden Antalya'dan milletvekili seçilen Aykut Kaya'yı neden CHP'ye aldılar?"

Kaynak: ANKA