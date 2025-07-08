Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin Tutuklandı

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son Güncelleme:
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "suç örgütü" soruşturmaları kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de bulunduğu 6 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin Tutuklandı - Resim : 1

İBB'ye yönelik yolsuzluk dosyasıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun savcılıktaki ifadeleri alınırken, nöbetçi hâkimliğe çıkarılan Şahin ve Turan hakkında tutuklama kararı verildi.

Gözaltına Alınan Zeydan Karalar'ın İfadesi Ortaya Çıktı: İddialar Gerçek DışıGözaltına Alınan Zeydan Karalar'ın İfadesi Ortaya Çıktı: İddialar Gerçek DışıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Büyükçekmece İBB
Son Güncelleme:
Uykuya Dalmayı Kolaylaştıran Basit Yöntem! Anında Mışıl Mışıl Uyuyorsunuz Uykuya Dalmayı Kolaylaştıran Basit Yöntem! Anında Mışıl Mışıl Uyuyorsunuz
Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak
'Basel' İsmiyle Tanınan Bekir Aslan Yeniden Gözaltına Alındı 'Basel' İsmiyle Tanınan Bekir Aslan Yeniden Gözaltında
Havalimanında Korkunç Olay: Aprona Giren Kişi Kalkış Yapan Uçağın Motoruna Kapıldı Havalimanında Korkunç Olay: Aprona Giren Kişi Kalkış Yapan Uçağın Motoruna Kapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
Niyazi Nefi Kara'ya Tutuklama, Abdurrahman Tutdere'ye Ev Hapsi, Zeydan Karalar İçin Tutuklama Talebi Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı...
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi