Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "suç örgütü" soruşturmaları kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de bulunduğu 6 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk dosyasıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun savcılıktaki ifadeleri alınırken, nöbetçi hâkimliğe çıkarılan Şahin ve Turan hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi