CHP Harekete Geçti, 81 İlde Suç Duyurusu Kararı

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhuriyet'i hedef alan AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı ifadeleri hakkında harekete geçmeyen yetkililer için 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

CHP Harekete Geçti, 81 İlde Suç Duyurusu Kararı
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AKP’nin eski milletvekillerinden Ahmet Hamdi Çamlı'nın sosyal medya hesabından Cumhuriyet’i hedef alan açıklamalarına tepkiler dinmezken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında çok sert tepki gösterdi. Özel, Çamlı'nın sözlerinin ardından harekete geçmeyenler için 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

AKP’li Çamlı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURİYET SAVCILARINA ÇAĞRI

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında Çamlı’ya çok sert tepki göstererek, Cumhuriyet savcılarına seslendi. Özel, Çamlı’nın tepki çeken ifadeleri için 81 ilde suç duyurusunda bulunmaları için il başkanlıklarına talimat verdiğini açıkladı.

Özel konuya ilişkin açıklamalarında “Buradan canlı yayında söyleyeyim. Bütün milletvekillerimiz ve 81 il başkanımız kendi illerinde re'sen harekete geçmeyenlere suç duyurusunda bulunarak o 81 ilden birinden bir savcı çıkacak hesap soracak. Bir şey daha var. Hani diyoruz ya kazanmak için ne lazım? Ahlaki üstünlük psikolojik üstünlük çoğunluk enerjisi. Hani diyorlar ya nasıl oluyor ya? Amasya'da böyle miting. Amasya tarihinin en büyük mitingini yazın ortasında gece vakti yapıyor CHP” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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