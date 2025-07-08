CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile Belediye Meclis üyesi Burak Çeker, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı
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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen belediye başkan yardımcısı Tüter'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Tüter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Belediye Meclis üyesi Burak Çeker de tutuklandı.

Son olarak da Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için de tutuklama kararı verildi.

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Kaynak: AA

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