Mansur Yavaş'tan Zeydan Karalar'ın Tutuklanmasına Tepki: Hukuk Değil, Başka Hesaplar Devrede

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında 11 yıl öncesine dayanan bir iddia üzerinden tutuklama talebiyle gündeme gelen sürece sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, sürecin hukuki değil siyasi olduğunu ima etti.

Yavaş, açıklamasında, "Zeydan Karalar Adana'dır, Adana Zeydan Karalar!" ifadeleriyle destek verdiği Karalar'ın halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu vurguladı.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Zeydan Karalar Adana'dır, Adana Zeydan Karalar! 11 yıl önceye dayanan bir iddia, çelişkili bir ifadeye dayanarak bugün tutuklamaya gerekçe yapılıyorsa, burada hukuk değil; başka hesaplar devrededir. Biz yargılamaya karşı değiliz. Ama adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı istiyoruz. Çünkü hukuk, zamana ya da siyasete göre eğilip bükülemez. Zeydan Karalar halkın iradesidir. Nokta! Adanalının gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanıdır ve göreve geldiği günden bu yana yolsuzlukla mücadele eden bir isimdir."

Kaynak: Haber Merkezi