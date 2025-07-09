CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.

Özgür Çelik, kendisi ve bazı parti üyeleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Çelik, ifadelerin dayandığı iddiaların çelişkili ve temelsiz olduğunu belirterek, kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Çelik, ifade sürecinde kendisiyle birlikte 10 partilinin daha ifade verdiğini aktararak, "Bugün Pendik ve Beykoz ilçe başkanlarımızın da aralarında bulunduğu 10 arkadaşımızla birlikte ifade sürecimizi tamamladık" dedi.

Soruşturmanın merkezinde, şu anda tutuklu bulunan bir şahsın 2023'teki İstanbul İl Kongresi'ne dair verdiği ifadelerin bulunduğunu belirten Çelik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Söz konusu kişinin, kongrede adaylardan biri olan Çelik lehine oy vermesi için üçüncü şahıslar tarafından menfaat teklif edildiğini iddia ettiğini aktaran CHP'li başkan, bu beyanların tutarsız olduğunu vurguladı.

Çelik, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Bahsi geçen dönemde ben Bahçelievler İlçe Başkanıydım ve 20 Ağustos'ta ilçe kongresine aday oldum, kazandım. İl başkanlığına ise daha sonra 26 ilçe başkanının ortak kararıyla aday gösterildim ve kazandım. Dolayısıyla iddialar zamanlama açısından bile örtüşmüyor."

Kaynak: ANKA