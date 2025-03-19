Hamas, İsrail'in Sınırlı Operasyonuna Meydan Okudu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni ikiye bölen bir koridorun bir kısmını ele geçirmek için Gazze’nin "kuzeyinde sınırlı bir kara operasyonu" başlattığını da duyurdu. Hamas, sınırlı kara operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, operasyonun ateşkesin tehlikeli bir ihlali olduğu ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazzelileri yerinden etmeye yönelik tehdidinin, Netanyahu hükümetinin yaşadığı krizin derinliğini gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, "Diyoruz ki Kudüs'ten başka bir yere göç olmayacak" denildi.

Hamas, Filistin halkının kendi topraklarını terk etmeyeceğini belirterek, bu konuda net bir duruşa sahip olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi