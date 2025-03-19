Hamas, İsrail'in Sınırlı Operasyonuna Meydan Okudu

İsrail'in Gazze’nin "kuzeyinde sınırlı bir kara operasyonu" başlatmasına ilişkin Hamas'tan açıklama geldi. Hamas, Filistin halkının kendi topraklarını terk etmeyeceğini ifade etti.

Son Güncelleme:
Hamas, İsrail'in Sınırlı Operasyonuna Meydan Okudu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni ikiye bölen bir koridorun bir kısmını ele geçirmek için Gazze’nin "kuzeyinde sınırlı bir kara operasyonu" başlattığını da duyurdu. Hamas, sınırlı kara operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, operasyonun ateşkesin tehlikeli bir ihlali olduğu ifade edildi.

Hamas, İsrail'in Sınırlı Operasyonuna Meydan Okudu - Resim : 1

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazzelileri yerinden etmeye yönelik tehdidinin, Netanyahu hükümetinin yaşadığı krizin derinliğini gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, "Diyoruz ki Kudüs'ten başka bir yere göç olmayacak" denildi.

Hamas, Filistin halkının kendi topraklarını terk etmeyeceğini belirterek, bu konuda net bir duruşa sahip olduğunu dile getirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan 'Gazze' ÇağrısıSınır Tanımayan Doktorlar'dan 'Gazze' ÇağrısıDünya

İsrail'in Gazze Saldırısının Bilançosu Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 436'ya Yükseldiİsrail'in Gazze Saldırısının Bilançosu Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 436'ya YükseldiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazze Filistin İsrail Hamas
Son Güncelleme:
ABD Bu Görüntüleri Konuşuyor: Teslaları Yakıp Not Bıraktılar ABD Bu Görüntüleri Konuşuyor: Teslaları Yakıp Not Bıraktılar
Milyonların Gözü Önünde Azarlamıştı: Trump, Zelenskiy ile Görüştü Trump, Zelenskiy ile Görüştü
Sırbistan Başbakanı Resmen İstifa Etti Sırbistan Başbakanı Resmen İstifa Etti
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den İmamoğlu Tepkisi: Derin Endişe Verici Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den İmamoğlu Tepkisi: Derin Endişe Verici
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu! Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu!
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Bayram Jesti Duyuruldu! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 42 Milyon! Koleksiyoncular Peşine Düştü, Değeri Tam...