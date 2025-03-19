Sınır Tanımayan Doktorlar'dan 'Gazze' Çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Fransa Genel Direktörü Claire Magone, Gazze'de 2 ayın ardından başlayan İsrail'in saldırılarının son bulmasını ve yeniden ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan 'Gazze' Çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Fransa Genel Direktörü Claire Magone, Gazze'deki ateşkesin yeniden sağlanması gerektiğini belirtti. 18 Mart'ta İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeye düzenlediği saldırılarla, iki aylık kırılgan ateşkes anlaşmasının bozulduğunu ifade eden Magone, bu saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların çoğunun çocuk olduğunu vurguladı.

Magone, bu şiddetli saldırılar karşısında büyük bir dehşete kapıldıklarını ve Gazze'deki ateşkesin bir an önce yeniden sağlanması gerektiğini belirtti. MSF çalışanlarının bu duruma tamamen hazırlıksız yakalandığını, çoğu çocuk olan kitlesel can kayıplarıyla baş etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İsrail güçlerinin bu son acımasız saldırıları ve tahliye taleplerinin, Gazze'de yeni bir askeri operasyon aşamasının başlamak üzere olduğu korkusuna neden olduğunu da kaydeden Magone, "Gazze'deki Filistinliler buna ne fiziksel ne de zihinsel olarak dayanamayacak. Önceki hayatlarının en azından bir kısmını geri kazanma umutları paramparça oluyor." ifadesini kullandı.

Magone, İsrail'in yıkım kampanyasını ve Gazze halkına yönelik korkunç saldırılarını yeniden başlatmaması yönünde de çağrıda bulundu.

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Kaynak: İHA

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