Zelenskiy ve Trump Bugün Görüşecek: Kırmızı Çizgisini Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya ziyareti kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu. Zelenskiy "ABD Başkanı Donald Trump ile bugün görüşeceğiz. Kendisiyle sonraki adımların detaylarını ele alacağız" dedi.

Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayarak, "Bu saldırılar, Rusya’nın savaşı bitirmeye hazır olmadığını gösteriyor. Söyledikleriyle yaptıkları örtüşmüyor" diye konuştu.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ: İŞGAL EDİLEN TOPRAKLAR"

Bir gazetecinin "Ukrayna’nın kırmızı çizgisi nedir?" sorusuna yanıt veren Zelenskiy, işgal edilen toprakların Rusya’ya ait olduğunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. "Ukrayna, herhangi bir toprağı Rusya’ya verme niyetinde değil" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise Finlandiya’nın 1940’lı yıllarda Sovyetler Birliği ile yaptığı savaşlar sonrası bazı toprakları kaybetmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Ukrayna, kendisini savaşlar sonrası egemenliğini ve topraklarını kaybeden Finlandiya ile aynı durumda bulmamalı" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, ATEŞKES TEKLİFİNİ ŞARTSIZ KABUL ETMELİ"

Cumhurbaşkanı Stubb, ABD Başkanı Trump’ın sunduğu ateşkes teklifine değinerek, "Rusya gerçekten barış istiyorsa, bu ateşkesi şartsız olarak kabul etmeli. Bu teklife sadece iki yanıt olabilir: Evet ya da hayır, ama şartsız" dedi.

Zelenskiy ve Stubb, Ukrayna’nın Avrupa’nın bir parçası olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın Avrupa Birliği ve NATO ile entegrasyon sürecinin devam edeceğini belirtti. Finlandiya Cumhurbaşkanı, "Ukrayna, Avrupa Birliği ve NATO’da en kısa sürede bizimle birlikte olacak" diyerek Ukrayna’ya destek mesajı verdi.

Kaynak: İHA