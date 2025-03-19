Somali Cumhurbaşkanına Bombalı Suikast Girişimi

Somali Enformasyon Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıdan Mahmud sağ kurtulurken çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Somali Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hirşabelle eyaletini ziyaret etmek üzere olan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna saldırı gerçekleştirildi. Açıklamada, sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Cumhurbaşkanı Mahmud'un ise saldırıdan sağ olarak kurtulduğu belirtildi.

Somali Cumhurbaşkanına Bombalı Suikast Girişimi - Resim : 1

Bakanlığın açıklamasında, “Cumhurbaşkanı, saat 10.30 civarında Hirşabelle'ye doğru giderken Mogadişu'nun Hamar-jajab kavşağından geçen konvoyunu hedef alan patlama meydana geldi. Saldırı hedefine ulaşmadı” denildi.

Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, saldırıya dair yayın yasağı getirildi.

Kaynak: AA-DHA

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