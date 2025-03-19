İsrail'in Gazze Saldırısının Bilançosu Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 436'ya Yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 436'ya, yaralıların sayısının ise 678'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Saldırısının Bilançosu Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 436'ya Yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, İsrail'in dünden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda 436 kişi hayatını kaybetti, 678 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir hava saldırısı başlattı. Bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 400'ün üzerinde Filistinli yaşamını yitirdi, 500'ün üzerinde kişi de yaralandı. İsrail ordusu, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda başlatıldığını duyurdu.

Hamas, İsrail'in ateşkese uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri de Netanyahu hükümetini, esirlerden vazgeçmekle suçlayarak, savaşın yeniden başlatılmasını gerekçe gösterdi.

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Kaynak: AA

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