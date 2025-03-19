Milyonların Gözü Önünde Azarlamıştı: Trump, Zelenskiy ile Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşme sona erdi.

Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından bugün Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ateşkes müzakerelerine ilişkin tüm detayların ele alınması bekleniyordu.

Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile 'çok iyi' bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Başkanı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesinin ele alındığını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada görüşmenin 1 saat sürdüğünü belirtirken "Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İKİ LİDERİN TARTIŞMASINI TÜM DÜNYA İZLEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump adeta Ukrayna liderini azarlarken, Zelenskiy basın toplantısına kalmadan ülkeyi terk etmişti.

Söz konusu Zelenskiy, Trump'tan özür dilemeyeceğini açıklasa da daha sonra yaptığı açıklamada "ABD Başkanı Trump'ın liderliğinde" çalışmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA