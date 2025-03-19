Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den İmamoğlu Tepkisi: Derin Endişe Verici

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması tüm dünyada yanı uyandırdı. Gözaltına tepkiler peş peşe geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de duruma tepki gösterdi.

Ursula von der Leyen, "Türkiye’nin Avrupa'ya bağlı kalmasını istiyoruz ancak bunun için demokratik normlara ve uygulamalara açık bir taahhüt gerekiyor" dedi. Leyen, gözaltı kararının "derin endişe verici" olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi