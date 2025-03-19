İmamoğlu'nun İnşaat Şirketine El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin süren dava çerçevesinde usulsüz bağış toplama olayı ile ilgili olarak bazı tanıkların ifade verdikleri, tanıkların ifadelerinde, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları ve para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları şeklinde sözler sarf ettiği aktarılmıştı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmış, polis ekipleri evinde arama yapılmıştı.

ŞİRKETE EL KONULDU

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında elde edilen MASAK raporu uyarınca, Ekrem İmamoğlu’nun da ortağı olduğu ‘İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne’ Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.

Kaynak: İHA-ANKA