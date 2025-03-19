İstanbul Baro Başkanından Ekrem İmamoğlu Çağrısı

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına konuştu.

Kabaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Aynı merkezden yönetildiği görülen karalama kampanyasında en dikkat çekici dezenformasyonlardan birisi, gerçeklerle açıkça çelişen iddialardır. Bu iddialar yalnızca kamuoyunu yanıltmaya ve milletin iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanını itibarsızlaştırmaya yönelik girişimlerdir.

Farklı hesaplardan İBB Başkanına 250 milyar ile 560 milyar lira arasında yolsuzluk istinadı yapılmaktadır. Bu iddiayı ortaya atanların İBB’nin 2025 yılı bütçesinin 564 milyar lira olduğundan habersiz olduğu da açıktır. İBB, söz konusu bütçe ile İstanbul’un sudan ulaşıma, metrodan altyapı yatırımlarına kadar birçok kalemini karşılamakta, ayrıca 95 bin çalışanına da maaş ödemektedir. Tüm çevreleri bu izansız, ahlaktan yoksun, siyasi amaç taşıyan mesnetsiz iddialardan uzak durmaya davet ediyoruz.

Dezenformasyonla mücadelemiz sürecek… Ekrem Bey’in morali yüksek.

Bu sürece son verilmeli ve Ekrem İmamoğlu ve diğer kişiler serbest bırakılmalıdır."

AVUKATLARA POLİS BARİKATIYLA ENGEL

Kimliklerini ibraz ederek adliyeye girmek isteyen İstanbul Barosu avukatları ve Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, polis barikatıyla durduruldu. Uzun süre barikat arkasında bekletilen avukatlardan yalnızca Kaboğlu’nun içeriye girmesine izin verildi.

AVUKATLAR SARAÇHANE'YE GİDİYOR

Vatan Emniyeti önünden ayrılan avukatlar yürüyerek Saraçhane’ye gidiyor.

Kaynak: ANKA